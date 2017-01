Le Kremlin évalue le futur chef de la diplomatie US

© AFP 2016 Eric Piermont Rex Tillerson happé par la vague antirusse

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine NBC, M. Peskov a qualifié le chef pressenti de la diplomatie américaine de « ferme » et « très exigeant ».

« Il est prêt à défendre ses intérêts jusqu'au bout et à être extrêmement insistant en promouvant sa position, mais il est toujours prêt à écouter vos arguments », a indiqué le porte-parole de la présidence russe. Selon lui, ces traits forment « un aspect constructif » de sa personnalité.

L'homme choisi par Donald Trump pour diriger le département d'État a été responsable des projets du géant pétrolier ExxonMobil en Russie dans les années 1990. En tant que PDG du groupe depuis 2006, il a également signé un contrat avec le russe Rosneft sur la prospection pétrolière dans l'Arctique et a à plusieurs reprises mené des négociations avec le dirigeant russe Vladimir Poutine. En 2013, il a reçu l'Ordre russe de l'Amitié.

Auditionné plus tôt dans la semaine par le comité des affaires étrangères du Sénat, Rex Tillerson a indiqué qu'il plaçait actuellement la Russie « dans la catégorie des États hostiles », et qu'elle pourrait « passer dans celle des ennemis ». Il a également estimé que « même si la Russie cherchait à se faire respecter sur la scène internationale, ses activités récentes sont allées à l'encontre des intérêts américains ».

