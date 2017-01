Plus de 1.200 terroristes quittent plusieurs villes près de Damas

1 268 terroristes syriens ont quitté dimanche plusieurs villes de la province de Damas, la plupart d'entre eux ont déposé les armes pour retrouver une vie paisible, d'autres souhaitent partir dans la province d'Idlib avec leurs familles, a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

« Deux des neuf localités contrôlées par les terroristes dans la région de Wadi Barada (province de Damas, ndlr) — Khusainia et Barghalia — ont signé des accords sur leur adhésion au régime de cessez-le-feu. Les sept autres — Kafr al-Awamid, Suq Wadi Barada, Deir Kanoun, Deir-Moqren, Kafr ez-Zeit, Basimah et Ain al-Fijah — ont exprimé leur désir de rejoindre le cessez-le feu. 1 268 terroristes ont été évacués de ces localités », a indiqué le centre dans un communiqué.

© Sputnik. Iliya Pitalev Un négociateur de Damas tué près de la seule source d’eau de la capitale

Selon le centre, les autorités syriennes ont accordé la possibilité aux terroristes qui ne veulent pas déposer les armes de « partir pour la province d'Idlib avec leurs familles ».

Les autorités syriennes poursuivent les travaux de réparation en vue de rétablir l'approvisionnement en eau de la capitale du pays. La seule source d'eau potable de Damas, Aïn al-Fijah, a été libérée vendredi soir par les troupes gouvernementales.

« Les 13 et 14 janvier 2017, des équipes d'ingénieurs ont procédé à la réparation de la station de captation d'eau d'Aïn al-Fijah après des négociations avec le commandement des formations armées illégales. La station est hors service depuis début janvier 2017 suite à un acte terroriste. Les autorités comptent rétablir prochainement l'approvisionnement de Damas en eau », a ajouté le centre russe.

