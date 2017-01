Belgrade enverra ses troupes au Kosovo en cas de danger pour les Serbes

© Sputnik. Tanjug/ Едиб Тахировић Le 1er train depuis 1999 entre Belgrade et le Kosovo arrêté pour des raisons sécuritaires

Le ton est monté d'un cran dimanche entre la Serbie et le Kosovo au lendemain du blocage à la frontière d'un train parti de Belgrad, qui était peint aux couleurs du drapeau serbe et sur lequel était inscrit « le Kosovo est serbe ». Le train était attendu côté kosovar par plusieurs dizaines de membres d'une unité spéciale de la police.

« Si l'on commence à tuer les Serbes, je le ferai. Nous y irons tous ensemble, non seulement l'armée, et moi j'irai le premier », a promis le président serbe Tomislav Nikolic aux journalistes au terme d'une réunion du Conseil de sécurité nationale.

Selon lui, son pays ne veut pas de conflit et n'envisage d'agresser personne, mais la Constitution oblige l'État serbe à protéger ses citoyens.

© AFP 2016 ARMEND NIMANI Kosovo: une "zone grise" qui fabrique des terroristes

La Serbie a perdu le contrôle sur sa province sud du Kosovo-Métochie en 1999, pendant l'intervention de l'Otan. Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 mais reste serbe en droit international (résolution 1244 de l'Onu) même si un certain nombre de pays — États-Unis et leurs alliés — ont décidé d'accorder leur reconnaissance à la république autoproclamée.

La Serbie contrôle toujours la partie nord du Kosovo, où vivent environ 50 000 Serbes qui ne considèrent pas Pristina comme étant leur capitale.

