En quête d’efficacité, l’armée chinoise se réforme en profondeur

Une cinquantaine de hauts gradés, dont des généraux, de l'Armée populaire de libération (APL) de la République populaire de Chine (RPC) pourraient sous peu laisser leurs postes, annonce dimanche le South China Morning Post, se référant à des sources proches du dossier.

© Sputnik. Vladislav Belogrud L’armée chinoise déclare la guerre au surpoids

Selon ces sources, il s'agit des militaires de haut niveau, dont 18 généraux, qui devront quitter l'armée avant le 19e congrès du Parti communiste chinois (PCC) qui se réunira à l'automne à Pékin.

Le commandant en chef, le président Xi Jinping, pilote d'une main très ferme la réforme de l'armée, ayant lancé de vastes changements au sein de ses troupes. M. Xi veut aller vite et annonce la suppression d'ici la fin de l'année en cours de 300 000 postes, essentiellement civils, pour que l'APL se recentre sur son cœur de métier et se tourne vers la mer et les airs.

En quête d'efficacité, le président met l'accent sur les techniques militaires innovantes et le professionnalisme de l'armée et n'hésite pas à en comprimer les effectifs. Quoi qu'il en soit, l'ALP reste l'une des plus nombreuses armées du monde, en comptant dans ses rangs deux millions de personnes.

