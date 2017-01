Au moins 37 morts dans un crash d'avion près de Bichkek

Un avion de transport effectuant la liaison entre Hong Kong et Istanbul avec une escale à Bichkek (Kirghizistan) s'est écrasé lundi matin peu avant l'atterrissage. Selon les autorités du pays, l'avion s'est écrasé sur une zone résidentielle détruisant 32 maisons. Le ministère kirghiz des Situations d'urgence explique le crash par les conditions météo.

« On précise à l'heure actuelle le nombre des victimes du crash, mais on dénombre au moins 37 morts parmi les habitants et les membres d'équipage », a indiqué une interlocutrice de Sputnik.

Le ministre kirghiz de la Santé publique Talantbek Batyraliev s'est rendu sur les lieux.

Selon le ministère, huit personnes, dont six enfants, ont été hospitalisées. Toutes ces personnes sont gravement blessées.

Le service de presse du ministère kirghiz des Transports a communiqué que l'avion s'était écrasé à 1,5 km de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bichkek.

سقوط طائرة b747 تابعة لشركة MY CARGO التركية ، #TK6491 قبيل هبوطها في مطار بشكيك في قيرقيزستان ، ووفاة 16 شخصاً بعضهم سكان.@sulaiman320 pic.twitter.com/1XMmdbZcjm — Boarding | بوردينج (@BoardingAV) 16 января 2017 г.

Le procureur général du Kirghizistan a ouvert une enquête sur le crash.

L'ambassade de Turquie à Moscou a communiqué que l'avion qui s'est écrasé au Kirghizistan n'appartenait pas à la compagnie Turkish Airlines, mais à une compagnie turque privée.

Le Boeing 747-400F de la compagnie aérienne MyCargo Airlines (anciennement ACT Airlines) effectuait le vol TK 6491.

Le directeur adjoint de l'Agence de l'aviation civile du Kirghizistan Bakyt Djounouchaliev a annoncé que l'atterrissage se déroulait dans le brouillard, mais que la visibilité permettait au pilote de se poser.

« L'avion a franchi une distance de 1,5 km au-delà de la piste d'atterrissage avant d'heurter le sol et de se désintégrer », a précisé M. Djounouchaliev.

Selon les données actualisées, l'avion effectuait la liaison entre Hong Kong et Istanbul et devait se ravitailler à Bichkek.

Le service de presse du président kirghiz fait état de la découverte sur le lieu du crash de 31 corps et de fragments de 9 autres corps.

