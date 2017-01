Les militaires russes ont déminé plus de 2 000 hectares à Alep

Les militaires russes ont déminé environ 2 000 hectares de territoire à Alep, a déclaré Igor Mikhaïlik, responsable du Centre international de déminage des forces armées russes dans une interview à la chaîne Russie 24.

​Selon lui, les démineurs ont découvert et neutralisé plus de 24 000 engins explosifs.

« Nous avons vérifié environ 2 000 hectares et désactivé 24 000 munitions », a-t-il précisé.

A l’heure actuelle, les ingénieurs militaires russes déminent essentiellement le centre historique de la ville. Les policiers militaires, qui ont encerclé la zone en question, assurent la protection des ingénieurs. Les démineurs utilisent des chiens détecteurs de mines, du matériel de détection de mines, ainsi que des robots de déminage Uranus-6.

De plus, les démineurs utilisent des détecteurs portatifs d’engins explosifs « sans contact ».

