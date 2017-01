Des responsables US appellent Trump à soutenir l'opposition iranienne

© AFP 2016 ARIS MESSINIS Les sanctions contre l’Iran prolongées sans la signature d'Obama

Plus de 20 anciens fonctionnaires américains ont exhorté le président élu à collaborer avec l'opposition iranienne après son investiture, lit-on dans leur lettre adressée à M. Trump, citée par la chaîne Fox News.

La lettre a été signée par 23 anciens responsables, y compris l'ex-maire de New York Rudolph Giuliani, l'ex-sénateur Joseph Lieberman et l'ex-directeur du Comité des chefs d'état-major interarmées, Hugh Shelton.

Dans leur courrier, ils appellent la future administration de Trump à négocier avec le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), basé à Paris. Le CNRI se prononce pour la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des sexes, l'organisation d'élections libres dans le pays et la liberté de conscience.

« Les dirigeants iraniens visent les intérêts stratégiques et les principes américains aussi bien que ceux de nos alliées et de nos amis au Proche-Orient. Pour rétablir l'influence des États-Unis et la confiance envers les É.-U. dans le monde, le pays a besoin de repenser sa politique », lit-on dans la lettre.

© AP Photo/ Petr David Josek Iran: les USA tireront profit de l’accord sur le nucléaire

L'équipe de Donald Trump n'a pas encore répondu à cette missive. On ignore toujours si le président élu envisage de rencontrer les représentants de l'opposition iranienne. Cependant, à maintes reprises, Donald Trump a critiqué l'accord sur le programme nucléaire iranien lors de ses discours de campagne. En particulier, M. Trump a qualifié l'accord de « catastrophe qui pourrait conduire à un holocauste nucléaire » et a promis d'y mettre fin.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a néanmoins souligné que l'Iran n'envisageait pas de remettre en cause l'accord et de le renégocier avec la nouvelle administration américaine, tout en précisant que celle-ci n'avait pas la possibilité de renoncer à l'accord.

L'Iran a conclu le 14 juillet 2015 avec les grandes puissances un accord destiné à garantir la nature strictement pacifique de ses activités nucléaires contre une levée d'une grande partie des sanctions internationales.

