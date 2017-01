Royaume-Uni: un champion olympique accusé d’excès de vitesse… à la piscine

David Wilkie, champion olympique de 200 m brasse aux Jeux de Montréal en 1976, a quitté son club de natation après avoir été accusé par des maîtres-nageurs de nager trop vite et de ne pas se soucier des autres utilisateurs de la piscine.

David Wilkie a confié à Daily Mail qu'un sauveteur de la piscine de Bracknell (sud de l'Angleterre) lui avait demandé de nager moins rapidement, ajoutant qu'il aurait heurté un visiteur de la piscine nageant dans le couloir adjacent.

« Je nageais normalement, je faisais du crawl et un sauveteur est venu me dire que j'avais frappé quelqu'un », a raconté M. Wilkie.

Après un bref échange avec le maître-nageur, il est allé voir le directeur du club, a retiré sa cotisation de 190 livres et a quitté le club en affirmant que les accusations à son encontre étaient ridicules et que les sauveteurs étaient trop zélés.

A la question de savoir si le personnel de la piscine savait qu'il était champion olympique, David Wilkie a répondu que c'était peu probable.

« Vous allez à la piscine pour nager, pas pour écouter des sauveteurs vous dire comment nager. C'est ridicule », a-t-il ajouté.

David Wilkie est médaillé d'argent du 200 m brasse aux Jeux olympiques de Munich de 1972. Quatre ans plus tard, il a remporté l'or dans la même discipline lors des Jeux de Montréal de 1976. Son record du monde au 200 m brasse n'a été pas battu pendant 9 ans. Ses performances sportives lui ont valu l'Ordre de l'Empire britannique.

