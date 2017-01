La Turquie en route vers un régime présidentiel

Un projet d'amendements à la Constitution étendant les pouvoirs du président a été approuvé en première lecture par le parlement turc, a annoncé l'agence turque Anadolu.

Selon ce projet, le président pourrait diriger le gouvernement ou nommer seul le premier ministre.

Si le nouveau projet est adopté, les forces militaires du pays, ainsi que les services de renseignement seront contrôlés directement par le chef de l'Etat. Pour le moment, leurs actions sont chapeautées par un organe collégial, le Conseil militaire suprême.

Le retablissement de peine de mort pourrait également devenir réalité.

En outre, le nouveau projet de Constitution stipule que la limite d'âge pour se présenter aux élections législatives sera réduite de 25 à 18 ans, et que le nombre de deputés passera de 550 à 600.

© REUTERS/ Umit Bektas Expert turc: les futurs amendements à la Constitution sont antidémocratiques

Le parlement soumettra les amendements constitutionnels au peuple par référendum si une telle décision est soutenue par plus de 330 députés.

Cependant, la population est plutôt opposée à ces nouveautés. Les résultats de sondages récents montrent que 51 % de la population turque se prononce contre le régime présidentiel, alors que 10 % sont sans opinion.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »