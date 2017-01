Obama préoccupé par la cote de confiance croissante de la Russie

Reçu sur le plateau de l'émission 60 minutes sur la chaîne de télévision CBS News, le président américain Barack Obama s'est dit inquiet de la confiance croissante dont bénéficie la Russie, au point parfois de dépasser celle témoignée envers les Etats-Unis.

« Dans le contexte des attaques de hackers russes je n'ai pas été préoccupé ou étonné par le fait même de ces attaques car la Chine, la Russie, l'Iran… et les États-Unis (en réalisent) », a ajouté le président sortant suite à une précision de l'animateur.

M. Obama a reconnu que la collecte d'information dans le cyberespace était monnaie courante.

« Je suis préoccupé par la mesure dans laquelle certains milieux sont convaincus que le président russe Vladimir Poutine mérite davantage de confiance que le gouvernement des États-Unis. C'est quelque chose de nouveau », a-t-il constaté.

Pour rappel, fin 2016 le président américain Barack Obama a introduit de nouvelles sanctions contre la Russie pour son « ingérence » non prouvée dans les élections et sa « pression sur des diplomates américains ». Les mesures restrictives américaines ont frappé 35 diplomates russes déclarés persona non grata aux États-Unis.

© AFP 2016 Jim Watson Epic fail: la vérité sur le rapport «révélateur» du renseignement US qui ne dénonce rien

Début janvier 2017, le renseignement américain a présenté une partie du rapport consacré à l'implication de la Russie dans les cyberattaques. De nombreux médias ont qualifié ce rapport de très peu convaincant.

Le département d'État américain a tenté d'expliquer l'absence de preuves contre la Russie dans le rapport en question par la nécessité de protéger les sources d'information.

« Il ne faut pas s'étonner que dans la version révélée, la communauté du renseignement ait protégé l'information sensible, concernant notamment le travail avec les sources et les méthodes », a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Johyn Kirby.

