La Pologne a dépensé 140 millions d’euros pour le « soutien de la démocratie » en Biélorussie, a déclaré le directeur de l’Institut polonais des affaires étrangères Slavomir Dembski dans une interview au journal Rzeczpospolita.

« Depuis notre adhésion à l’UE (en 2004, ndlr), nous avons débloqué 140 millions d’euros, à divers titres, pour le soutien de la démocratie biélorusse », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le directeur de cet institut, qui conseille les autorités polonaises sur les questions de politique extérieure, s’est abstenu de donner des détails sur le soutien en question.

Il a néanmoins précisé que sur une période de dix ans environ 40 millions d’euros avaient été affectés à Belsat, une chaîne de télévision satellite que M. Dembski qualifie d’« instrument de notre influence à l’égard de la Biélorussie ».

Moscou prendra des mesures pour protéger ses médias suite à la résolution du PE

Cette chaîne de télévision couvre systématiquement les activités des opposants biélorusses, y compris des plus radicaux, entraînés en Ukraine afin d’effectuer un coup d’État dans leurs pays.

« Belsat est à l’avant-garde de la lutte pour la libre Biélorussie », déclarent les leaders de l’opposition, y compris Vladimir Nekliaev, ex-candidat à la présidentielle biélorusse. Après sa défaite, une foule de plusieurs milliers de personnes avait tenté de prendre d’assaut le siège de gouvernement à Minsk.

Les intentions des militants pour la « démocratie en Ukraine » sont claires comme le jour. Elles semblent être les mêmes que celles des États-Unis, lesquels ont appuyé le coup d’État en Ukraine en 2014 lorsque des rebelles nazi ont contribué à renverser le président légitimement élu Victor Yanukovitch. L’information est le pouvoir, c’est une leçon que les gendarmes de la « démocratie », tels que les Etats-Unis et leur vassal polonais, ont bien appris…

Le but de cette mission est évident: isoler la Russie en la séparant de son principal allié, la Biélorussie, et en semant le chaos dans cette république. Une méthode bien testée par Washington en Ukraine. D’ailleurs, ce genre de politique a également été promue par les dernières administrations américaines en Irak, en Libye et en Syrie.

