Biden compare la démocratisation de l'Ukraine avec un voyage sur la Lune

A l'issue d'une rencontre avec le président ukrainien Piotr Porochenko, le vice-président des États-Unis Joseph Biden a comparé l'intégration européenne de l'Ukraine et la réalisation de réformes démocratiques avec un voyage sur la Lune.

Il a appelé les ukrainiens à continuer à respecter la primauté du droit et à lutter contre la corruption dans leur pays. Il a également souligné que l'année 2017 serait très difficile pour Kiev.

« John Kennedy a dit cette phrase à propos du voyage sur la Lune : nous ne pouvons pas le reporter. Je pense que les Ukrainiens ne peuvent pas et ne veulent pas reporter la création d'un nouvel État démocratique », a déclaré M. Biden.

Auparavant, la Cour des comptes européenne a présenté un rapport selon lequel l'Ukraine était perçue comme le pays le plus corrompu d'Europe. En outre, les réformes orientées sur la lutte contre la corruption menées dans le pays n'ont pas apporté les résultats escomptés. Les clans oligarchiques maintenaient leur influence sur l'économie, la politique et les médias en Ukraine.

