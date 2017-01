Piégés par la guerre, les habitants de Mossoul enterrent leurs morts où ils peuvent

Quand quatre roquettes ont frappé sa maison dans l'est de Mossoul en novembre, la belle-mère d'Abou Abdel Malik a été tuée instantanément. Mais elle n'a pas été enterrée convenablement pendant plus d'un mois car les combats dans le district de Zuhur et ses environs ont été trop intenses pendant cette période pour transporter le corps au cimetière principal dans la banlieue de Gogjali, situé à seulement 5 km.

La famille d'Abou a dû creuser un trou peu profond sous un oranger dans son jardin pour l'enterrer.

« Nous ne pouvions pas partir, nous étions entourés. Il y avait partout des snipers et l'armée avançait », a-t-il déclaré à Reuters la semaine dernière.

© AFP 2016 Odd ANDERSEN

Lors de l'interview, l'homme a décidé d'utiliser un pseudonyme, Abou Abdel Malik, pour protéger les membres de sa famille dans la région contrôlée depuis 2014 par Daech. Alors que les forces irakiennes ont libéré la majeure partie de l'est de Mossoul dans une offensive de trois mois, le danger reste présent, et les habitants sont souvent les victimes des mortiers et des balles tirés par des terroristes.

Quand Abu Abdel Malik a déterré sa belle-mère samedi dernier pour la loger à côté des ancêtres de sa famille dans le cimetière de Gogjali, il a noté que le corps avait commencé à se décomposer et dégageait une odeur fétide.

Les résidents du quartier voisin d'al-Qadisiya al-Thaniya envisagent de faire la même chose au cours des prochaines semaines: dans la cour d'une école élémentaire, les civils ont été obligés de creuser neuf tombes temporaires pour enterrer des amis et des proches tués dans des zones contrôlées par l'État islamique.

Un autre homme, qui a aussi décidé de garder l'anonymat, a déclaré qu'il avait enterré un cousin et ses deux fils la semaine dernière. Ils ont été tués dans une attaque au mortier dans le quartier de Rifaq alors qu'ils étaient sortis pour acheter des œufs.

« Nous allons les déplacer tous, bien sûr, quand ce cauchemar sera terminé », a-t-il déclaré.

Une neuvième tombe peu profonde reste vide: évidemment, elle attend une prochaine victime de la guerre.

