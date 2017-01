Dossier Trump: «Je voudrais vraiment savoir pourquoi mon nom est dans ce rapport»

Alexei Gubarev, le propriétaire du consortium XBT Holding figurant dans le rapport sur Trump, ne cache pas son indignation concernant son apparition dans un rapport de 35 pages rédigé par un ancien agent du renseignement britannique au sujet d’une présumée information compromettante détenue par la Russie sur le 45e président des États-Unis, information depuis démentie par Moscou et par Donald Trump.

« Nous avons une très grande entreprise de haute technologie, des milliers de serveurs dans le monde, j'ai des centres de données dans huit pays et des bureaux dans neuf pays, dont les États-Unis. Figurez-vous comment je me suis senti quand je l’ai appris », s’exclame Alexei Gubarev.

« Le dossier a accusé la société de technologie de Gubarev basée à Dallas XBT Holding d'employer des réseaux zombies et le trafic du porno pour lancer des cyberattaques sur le Parti démocrate pendant l'élection présidentielle 2016. Le document a également affirmé que Gubarev, qu'il appelle Gubarov, et un autre expert en piratage informatique ont été recrutés sous la contrainte par l'agence russe de renseignement FSB », raconte le spécialiste russe.

L’expert technique nie pourtant toutes ces accusations, soulignant qu’elles sont complètement mensongères.

« Personne ne nous a contactés avant cela. Ni les services de renseignement, ni les journalistes ne nous ont contactés pour vérifier ces informations », a-t-il déclaré.

Les responsables du renseignement ne sont pas apparus même après que le dossier ait été rendu public.

« Seuls les journalistes m'appellent », constate M. Goubarev.

Le businessman raconte qu’il est impliqué dans l'informatique et les télécommunications depuis 11 ans. Son entreprise offre des solutions d'hébergement et de réseau à travers le monde. XBT Holding possède des centres de données aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Singapour, en Inde, à Hong Kong et en Russie.

« J'ai environ 5 000 clients B2B dans le monde entier. Nous travaillons comme fournisseurs d'hébergement, a-t-il précisé. Toutes mes affaires sont aux États-Unis, en Europe et en Asie. »

Les affaires de M. Goubarev encaissé ont déjà pris un premier coup.

« J'avais l'intention d'ouvrir un centre de données à Londres, mais je ne peux pas le faire maintenant », déplore-t-il. La société a perdu le contact qui était censé les aider à ouvrir un centre de données au Royaume-Uni après avoir a été mentionné dans le dossier.

« Ma carrière a été impactée négativement » à cause de ces allégations, a-t-il souligné.

Et d’ajouter: « J’aimerais vraiment savoir pourquoi mon nom figure dans ce rapport et c'est pourquoi nous allons nous adresser au tribunal… Je travaille actuellement sur une plainte juridique concernant cette histoire ».