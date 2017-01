Pékin dévoile sa vision de la sécurité en Asie-Pacifique

Le Livre blanc de la politique sécuritaire chinoise en Asie-Pacifique, récemment publié par Pékin, énumère les grands axes de la politique chinoise dans la région. Les volets majeurs de ce document ont été commentés pour Sputnik par l'expert militaire russe Vassili Kachine.

Des dirigeants chinois ont déjà fait des déclarations sur le problème, indépendamment et de concert avec la Russie. Le Livre blanc mentionne le discours de Xi Jinping lors du sommet de 2014 de la Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Ses nombreuses idées avaient été exposées précédemment.

Cependant, c'est la première fois que Pékin fournit autant de détails sur la sécurité régionale. La Chine est prête à assumer le rôle de leader en matière de sécurité régionale et à formuler les règles du jeu en Asie, ce qui fait écho à sa montée en puissance et en influence ces dernières années. La Chine semble présenter le modèle politique d'une grande puissance mondiale.

A l'opposé du Livre blanc sur la stratégie militaire paru en 2015 et les Livres blancs précédents sur la défense nationale, le nouveau document est focalisé sur les aspects positifs des rapports entre la Chine et les principaux acteurs politiques d'Asie. Même dans les rapports avec les États-Unis et le Japon, l'accent a été mis sur les côtés positifs, bien que certains problèmes et menaces soient reconnus. Le partenariat stratégique actuel avec la Russie y est fortement salué.

Il importe de noter que dans son concept de développement de la sécurité régionale, la Chine met l'accent sur la continuité des mécanismes de dialogue déjà en place en Asie de l'Est et souligne sa volonté de s'y tenir au lieu de créer des alternatives.

La Chine appelle à résoudre les problèmes de sécurité régionale sur la base d'un large compromis entre les puissances régionales. Elle appelle à éviter l'internationalisation des conflits, à régler ces derniers au sein des instances judiciaires internationales et avec le recours à des forces extrarégionales. Elle recommande aux petits pays de ne pas opter pour des coalitions avec de grandes puissances. Ceci montre que la Chine est disposée à régler les problèmes dans le cadre d'un dialogue bilatéral avec des acteurs moins grands et influents de la scène internationale.

© AFP 2016 STR Les USA, première puissance? Pékin contre la répartition US des rôles dans le monde

Il convient de noter qu'en énumérant les principales menaces à la sécurité régionale, la Chine préfère ne pas évoquer le problème de Taïwan bien que ces derniers temps ce dossier crée des tensions croissantes. La Chine semble souligner qu'il s'agit d'un problème intérieur qui ne peut pas constituer le sujet d'une large discussion internationale.

Tout porte à croire que la publication du livre s'inscrit dans les efforts diplomatiques chinois en matière de sécurité régionale et mondiale relatifs à la défense antimissile, aux problèmes de non-prolifération, à la situation en mer de Chine méridionale et à d'autres encore.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »