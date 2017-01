Sputnik inaugure un nouveau studio en Uruguay

Le studio disposant d'équipements dernier cri est aujourd'hui le mieux équipé du pays. En Orbita, une émission quotidienne, est devenu le premier projet réalisé dans le nouveau studio: en 60 minutes, les auditeurs seront informés des événements internationaux les plus marquants. Des newsmakers et des experts de renom seront invités à l'antenne. L'émission est animée par les journalistes Federico Gyurkovits et Alejandra Patrone forts d'une longue expérience dans les plus grands médias du pays.

© Sputnik.

La nouvelle émission est composée de cinq rubriques. La première présente les actualités du jour. Dans la rubrique Telescopio, les analystes et experts invités discutent des dossiers les plus brûlants de la vie internationale. La rubrique spéciale Zona Violeta est consacrée à la vie quotidienne, à la santé et à la culture. La rubrique Big Bang raconte les dernières nouvelles dans le domaine de recherche et de l'innovation. Enfin, dans la rubrique Contante y Sonante, les animateurs abordent l'économie. La nouvelle émission sera diffusée en ligne sur le site mundo.sputniknews.com à 21h00 heure locale avec rattrapages à 23h00 et à minuit le même jour. L'émission, qui sortira sur les ondes tous les jours du lundi au vendredi, sera également disponible sous forme de podcasts sur le site de Sputnik Mundo.

« Nous sommes ravis de lancer notre émission à Montevideo. Nous souhaitons tenir notre public au courant des principales actualités internationales et régionales ainsi que des opinions des newsmakers et des analystes. Nous restons fidèles à notre mission, qui consiste à +dévoiler ce dont les autres ne parlent pas+ », a expliqué Patricia Lee Wynne, rédactrice en chef de Sputnik Mundo à Montevideo.

En Amérique Latine, Sputnik produit deux autres émissions: Voces del Mundo animée par Telma Luzzani qui sort sur les ondes de la radio АМ750 depuis Buenos Aires, et GPS Internacional avec Fabián Cardozo en collaboration avec Radio Nacional Uruguay.

