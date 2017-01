Obsolète, l’Otan ? Berlin pas d’accord avec Trump

Le ministre allemand des Affaires étrangères ne partage pas l'opinion de Donald Trump selon laquelle l'Alliance atlantique n'est plus en phase avec les défis de notre époque.

« L'Alliance est preoccupée par les déclarations du président élu américain Donald Trump sur "l'Alliance obsolète" », a déclaré à Bruxelles le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier après une rencontre avec le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

Dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times, M. Trump a indiqué que l'Alliance atlantique restait « très importante », mais était « obsolète », notamment du fait de son incapacité à lutter contre le terrorisme. Il a également souligné que la majorité des pays membres n'investissaient pas suffisamment dans l'Alliance, les États-Unis continuant tout de même à les protéger.

« Les déclarations faites par le président élu américain dans son interview ont provoqué la préoccupation et ont surpris à Bruxelles. Et je ne pense pas uniquement à Bruxelles », a déclaré M. Steinmeier.

Le ministre allemand a ajouté que le secrétaire général de l'Alliance avait lui aussi exprimé sa préoccupation suite aux déclarations de Trump.

«Obsolète» selon Trump, «Vestige» selon Moscou

> https://t.co/P6roy2PrXr

Selon vous, l'Otan, est-elle vraiment une organisation dépassée? — Sputnik France (@sputnik_fr) 16 января 2017 г.

Selon Frank-Walter Steinmeier, les propos de Donald Trump contredisent celles du futur secrétaire americain à la Défense, et l'Allemagne espère que les Etats-Unis continueront à remplir leurs engagements internationaux.

Il est à noter que l ‘OTAN, créé en 1949, avait pour vocation initiale d'assurer la sécurité du continent européen après la Seconde Guerre mondiale, en s'opposant à toute tentative expansionniste de l'Union soviétique. L'URSS s'est depuis effondrée et la menace de sa côté a aussi disparu.

Quand même, les objectifs de l'Alliance demeurent, tandis que les dangers ont considerablement changé. Notamment le problème du terrorisme, qui est arrivé au premier plan et dont, selon le président élu americain, l'OTAN s'était jamais occupée.

