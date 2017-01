Des tirs de canons anti-aériens contre un drone dans le ciel de Téhéran

La défense anti-aérienne iranienne a ouvert le feu lundi 16 janvier à Téhéran. La cible des canons était le drone d'un média iranien qui survolait l'ouest de la ville, informent des agences de presse iraniennes.

« Un drone de petite dimension est entré dans la zone d'exclusion aérienne », a expliqué le général Alireza Elhami, l'un des commandants de la défense anti-aérienne de l'armée iranienne, cité par l'agence Fars.

D'après le gouverneur de la province de Téhéran, Isa Farhadi, plusieurs coups de feu ont été tirés dans la direction du drone non identifié.

« Ce n'était pas un drone militaire. Il est entré dans la zone d'exclusion aérienne. Nous ne savons pas qui en est le propriétaire », a déclaré M. Farhadi, cité par l'agence de presse Tansim.

Le petit drone, probablement un quadrirotor, équipé d'une caméra, appartient à un média iranien encore inconnu, a fait savoir l'agence de presse officielle Irna.

« Conformément à ses fonctions, la défense antiaérienne a ouvert le feu dans sa direction (du drone, ndlr). Pour protéger la sécurité de la ville, les canons anti-aériens ont arrêté de tirer et le drone est parti », a confirmé le général Elhami.

Fin décembre, un drone de la télévision publique qui filmait les prières du vendredi à Téhéran a été abattu pour ne pas avoir respecté la zone d'exclusion aérienne mise en place aux alentours du bureau du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei.

