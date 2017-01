Les réseaux sociaux, nouvelle crainte d’Angela Merkel?

La chancelière fédérale allemande Angela Merkel est sans nul doute fortement préoccupée par les informations diffusées sur Internet. L'agence Bloomberg signale que son gouvernement envisage d'imposer des amendes aux réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, s'ils n'arrivent pas à lutter contre la haine.

En évoquant les élections allemandes de 2017, la chancelière fédérale allemande Angela Merkel a déjà exprimé son inquiétude d'une certaine désinformation numérique : la chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) admettait que les faux articles d'actualité et les bots étaient capables de manipuler l'opinion publique.

Dès lors, cette histoire prend un nouveau tournant. Le président du groupe parlementaire de la CDU Volker Kauder a déclaré qu'il avait obtenu un accord préliminaire avec le ministre allemand de la Justice Heiko Maas, social-démocrate, un accord demandant aux sociétés de répondre aux plaintes dans les 24 heures. Sinon, les entreprises seront obligées de payer.

« Les amendes devront frapper, sinon ça ne marchera pas », a indiqué samedi dernier M. Kauder aux journalistes lors d'une réunion des dirigeants de la CDU dans le land de la Sarre.

Le ministre allemand de la Justice a pour sa part signalé, dans une interview accordée au journal Rheinische Post, que Facebook devrait améliorer le processus visant à effacer les publications haineuses. Le journal précise que le gouvernement est prêt à exercer une pression juridique si le réseau social répond trop lentement à cette demande.

