La réédition de la «révolution du jasmin», est-elle possible?

© AFP 2016 Kirill Kudryavtsev Après la Syrie, Moscou se tourne vers la Tunisie et le Maroc

La « révolution du jasmin », nom donné aux protestations qu'a connues la Tunisie à l'hiver 2010-2011 et qui ont débouché sur le départ du pouvoir du président Zine el-Abidine Ben Ali, n'a pas parachevé ses objectifs et le travail est en cours pour que chaque Tunisien bénéficie des fruits de cette révolution, a déclaré dans un entretien à Sputnik, Mohammed al-Rachidi, député du parlement du pays et membre du parti Nidaa Tounes (Appel de la Tunisie). Selon ce dernier, il est temps d'attirer des investissements et de renforcer l'économie du pays et ce pour résoudre le principal problème de la Tunisie qu'est le chômage.

S'exprimant sur les manifestations qui ont déferlé sur la Tunisie à l'occasion du sixième anniversaire de la révolution, il a écarté la possibilité de toute réédition des événements qui ont marqué le début du « printemps arabe ».

« La jeunesse a le droit d'exprimer sa position. C'est un événement instantané, lié à l'anniversaire de la révolution et ceci ne perdurera pas. Actuellement, les Tunisiens ont une conscience différente, ils sont en quête de stabilité et d'un bon travail et non d'actions absurdes dans les rues. Les statistiques montrent que l'économie se renforce et les investissements dans le secteur privé croissent », a-t-il indiqué.

En évoquant les mesures à entreprendre pour mener à bien les objectifs de la révolution, il a expliqué que les principales difficultés sociales étaient concentrées dans le sud et dans l'ouest du pays, où les changements n'ont pas été ressentis. Afin que la situation change, il faut qu'une interaction soit établie entre le gouvernement, la société et l'intelligentsia et ce dans le but de faire renaitre le pays.

« Au nom de cet objectif, nous sommes prêts à renoncer à certaines de nos exigences et de les remettre à plus tard pour se focaliser sur le développement général du pays. Deuxièmement, il faut attirer des investissements dans l'économie tunisienne », a-t-il indiqué.

Une fois un équilibre entre la société et l'économie établi, le pays connaîtra la stabilité et le calme tant attendus. C'est là qu'on pourra apporter une solution au chômage qui est le principal défi, a poursuivi Mohammed al-Rachidi.

En dressant le bilan des six dernières années, le parlementaire a souligné qu'en général la situation s'était améliorée pendant cette période.

« Bien que jadis il y ait eu plus de stabilité interne, cette stabilité était artificielle et basée sur la peur, la dénonciation et la violation des droits des Tunisiens. Actuellement, nous sommes nous-mêmes responsables de la situation à l'intérieur du pays et jouissons de la liberté et de la transparence. Les Tunisiens bénéficient de la possibilité de participer à la prise de la décision de ce qui se passe dans le pays et c'est le principal résultat de la révolution de 2011 », a conclu l'interlocuteur de l'agence.

Le 14 janvier, des centaines de Tunisiens sont descendus dans les rues à travers le pays pour protester contre le chômage et la corruption. Les manifestations ont dégénéré en accrochages avec la police.

