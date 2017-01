L’Alliance militaire islamique, a-t-elle un avenir?

La création de l'Alliance militaire islamique pour combattre le terrorisme (AMICT) a été annoncée par le roi saoudien Salman en décembre 2015. La lutte contre les extrémistes en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye a été annoncée comme le principal but de l'organisation.

© AP Photo/ Hasan Jamali Les chars canadiens livrés à Riyad bientôt au Yémen?

Cependant, l'Iran, la Syrie et l'Irak n'ont pas été invités à participer à cette coalition, ce qui a fait d'elle une organisation sunnite. Par ailleurs, les intérêts de ses participants sont tellement différents qu'il est difficile de parler d'union.

« Ces derniers temps, l'Arabie saoudite compte détériorer l'image du Yémen aux yeux du Pakistan, en invitant des militaires pakistanais dans ses forces armées. Cependant, la Pakistan a adopté une position assez froide dans le cadre de la soi-disant Alliance militaire islamique, dirigée par le royaume », explique l'expert iranien en politique internationale et régionale Farzad Ramazani Bonesh dans un commentaire pour Sputnik.

L'expert signale que les membres de l'alliance, créée par l'Arabie saoudite, dépendent du point de vue financier du royaume et ne peuvent pas être des acteurs forts et puissants. Dans le même temps, selon le spécialiste, les pays qui forment cette organisation ont des intérêts différents, ils n'ont pas de consensus concernant les buts. L'efficacité de ce bloc n'est pas significative, conclut l'expert.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».