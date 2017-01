Les négociations commerciales interdites pour Londres tant qu'il est dans l'UE?

Depuis un moment, le Royaume-Uni parle de son envie de sortir de l'Union européenne pour retrouver son indépendance y compris dans les questions économiques.

« C'est évident que tant que la Grande-Bretagne fait partie de l'Union européenne, même sept mois après le référendum, elle en fait toujours partie, il est hors de questions qu'elle ait des négociations commerciales ayant pour but de signer des accords bilatéraux », a déclaré la Haute Représentante de l'Union pour les Affaires étrangères Federica Mogherini à la sortie de la première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'année 2017 qui a eu lieu le 16 janvier à Bruxelles.

Mme Mogherini souligne qu'elle avait déjà discuté cette question avec le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson.

Plus tôt, M. Johnson avait annoncé qu'il trouvait très bien l'idée du président américain élu Donald Trump de conclure un accord commercial bilatéral entre Washington et Londres pour après sa sortie de l'Union européenne.

« C'est une excellente nouvelle que les États-Unis souhaitent conclure cet accord avec nous et le faire le plus vite possible. Je suis ravi de l'entendre de la part du nouveau président américain Donald Trump. Cet accord devra répondre aux intérêts de nos deux pays et je n'ai aucun doute que cela en sera ainsi », avait déclaré M. Johnson.

Pour rappel: le président élu américain Donald Trump a promis de conclure avec le Royaume-Uni un accord commercial bilatéral qui facilitera la sortie du pays de l'Union européenne.

Dans une interview au quotidien britannique Times, M. Trump a promis de proposer un accord commercial rapide et légitime à Londres pour aider le Brexit à devenir « une bonne chose ».

Dans une déclaration aux journalistes, M. Johnson a qualifié cette initiative de « très bonne nouvelle ».

