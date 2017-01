Président vénézuélien: «Trump ne sera pas pire qu’Obama»

© REUTERS/ Miraflores Palace Maduro accuse le parlement de tentative de coup d’État

Donald Trump ne sera pas pire que Barack Obama au poste de président des Etats-Unis, estime le président vénézuélien Nicolas Maduro.

« Il y avait toutes sortes de spéculations concernant Donald Trump et nous sommes étonnés par cette campagne de haine déclenchée contre Donald Trump. Moi je dis: attendons de voir ce qui va se passer, mais (…) il ne sera pas pire qu’Obama », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Caracas.

Selon M. Maduro, Obama quitte la Maison Blanche en laissant derrière lui un héritage calamiteux, notamment le problème du terrorisme.

« Obama sort en laissant un héritage que les grands médias tentent de passer sous silence: une Afrique et un Proche-Orient détruits et un monde souffrant du terrorisme. En Amérique latine, on se souviendra de lui comme du responsable des coups d’Etat au Honduras en 2009, au Paraguay en 2011 et au Brésil en 2016 », a déclaré le président vénézuélien cité par l’agence AVN.

© REUTERS/ Miraflores Palace Venezuela: échec de la motion de destitution du président Maduro

Il a également réitéré que la politique de l’administration d’Obama avait porté atteinte aux relations entre les Etats-Unis et le Venezuela.

Une nouvelle fois, le président Maduro s’est déclaré prêt à normaliser les relations avec Washington.

« Le Venezuela confirme son grand désir, qui remonte à l’époque de Bolivar (Simon Bolivar, homme politique vénézuélien du XIXe siècle) d’avoir des relations respectueuses, des liens et une coopération avec les Etats-Unis », a conclu le président vénézuélien.

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump entrera en fonction le 20 janvier prochain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».