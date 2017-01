L’armée syrienne contre-attaque à Deir ez-Zor

Selon la chaîne de télévision Syria, les militaires syriens ont délogé les terroristes de Daech de l'aérodrome militaire situé dans les environs de Deir ez-Zor et avancent en direction des collines Tall Khuraytah et Tall Baruq. D'après les données de la chaîne, les troupes gouvernementales sont soutenues par l'aviation syrienne et russe.

© REUTERS/ Omar Sanadiki L'armée syrienne repousse une offensive de Daech sur sa principale base à Palmyre

Des combats se déroulent dans plusieurs quartiers de la ville tenus par les terroristes. L'armée syrienne a réussi à reprendre le contrôle de la route menant à un aérodrome militaire, principal bastion des troupes gouvernementales dans la région. Selon les données de la chaîne, la menace d'encerclement de la base aérienne est écartée.

Les terroristes ont déclenché samedi l'assaut de l'aérodrome et des zones urbaines qui se trouvent sous le contrôle de l'armée syrienne. Une source au sein de l'armée syrienne a signalé que des renforts avaient été déjà déployés à Deir ez-Zor. Les terroristes se sont emparés de postes de l'armée dans la banlieue Muhendisin et ont consolidé leurs positions aux alentours de la ville.

Le journal Al Watan annonce que l'armée syrienne a également commencé une opération visant à reprendre le contrôle des installations pétrolières et gazières à la périphérie de Palmyre. L'opération implique près de 10 000 soldats syriens et l'unité spécial Liwa Suqour Al-Sahara (La Brigade des Faucons du désert). L'opération vise à déloger les terroristes des champs Jezal, Ash-Shaer et Mahr qui demeurent sous contrôle de Daech depuis la fin de l'année dernière.

