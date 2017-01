Protestations en Allemagne contre l’Otan: nervosité à Varsovie

L'expert polonais Marek Cichocki écrit dans le quotidien Rzeczpospolita que les relations bilatérales avec Berlin sont cardinales pour la sécurité de la Pologne. Il craint qu'en cas de conflit grave, l'Allemagne puisse refuser à l'Otan le transit de ses troupes, cédant aux revendications de sa population.

L'expert signale que le déploiement d'une brigade américaine sur le territoire de la Pologne a sensiblement modifié la situation sécuritaire du pays.L'accord entre l'Otan et la Russie conclu en 1997 interdisait le déploiement des troupes de l'Alliance dans ses nouveaux membres, la Pologne ayant adhéré à l'Otan en 1999.

« La mise en œuvre de la décision de déployer des troupes américaines en Pologne modifie cette situation défavorable. Elle démontre qu'indépendamment de leur situation politique intérieure, les Américains sont déterminés à renforcer ce qu'on appelle flanc oriental de l'Otan », indique l'expert.

© AFP 2016 ALI AL-SAADI Les États-Unis s’empressent de déployer des troupes en Pologne

Cependant, les protestations en Allemagne contre le transfert des unités américaines en Pologne ternissent l'optimisme de l'expert. Même si les protestataires ne sont plus les pacifistes idéologisés des grandes marches des années 1960 et 1980, mais des « petits-bourgeois effrayés », ces derniers pourraient se radicaliser au fur et à mesure que le conflit éventuel gagne en vigueur.

Dans ce contexte, la bonne volonté américaine doit être envisagée à travers le prisme des relations avec l'Allemagne.

« Nous devons renforcer les relations bilatérales avec les Américains sans oublier que les relations avec Berlin sont cruciales pour notre sécurité en Europe… Aujourd'hui la Pologne est un membre de l'Otan et de l'UE, sa frontière occidentale n'est pas menacée, en outre les troupes américaines sont déployées sur son territoire. Il importe de ne pas perdre ces atouts et de les bien utiliser dans l'intérêt de la sécurité nationale », résume Marek Cichocki.

