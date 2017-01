L'auteur de la tuerie du Nouvel an à Istanbul plaide coupable

Le gouverneur d'Istanbul Vasip Sahin a déclaré aux journalistes qu'Abdoulgadhir Macharipov, l'auteur de la fusillade du Nouvel an dans une discothèque d'Istanbul dans le club Reina avait plaidé coupable.

« Abdoulgadhir Macharipov, ressortissant de l'Ouzbékistan né en 1983 a été interpellé lundi soir. Il a été entraîné en Afghanistan et parle quatre langues. C'est un terroriste bien entraîné. Il a admis son crime », a déclaré M. Sahin.

Il a également souligné que les empreintes digitales d'Abdoulgadhir Macharipov correspondaient aux empreintes digitales retrouvées dans le club Reina après la fusillade.

« Il est clair que l'attaque a été commise au nom de Daech (État islamique ou EI) », a ajouté le gouverneur.

L'opération d'arrestation s'est déroulée dans le quartier d'Esenyurt où Macharipov avait trouvé refuge chez son complice d'origine kirghize. Selon une source, Macharipov était arrivé à Istanbul il y a trois jours.

Jeudi, le vice-premier ministre turc Veysi Kaynak a déclaré que l'homme, qui avait tué 39 personnes dans la boîte de nuit au bord du Bosphore, avait été identifié et localisé.

Dans la nuit du Nouvel an, un individu armé d'un fusil d'assaut a surgi devant la boîte de nuit Reina, au cœur d'Istanbul, et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée. L'assaillant a abattu d'abord un policier et un civil. La boîte de nuit est située dans le quartier d'Ortaköy, au bord du Bosphore, dans la partie européenne de la ville. Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. L'attaque a fait au moins 39 morts et 69 blessés.

