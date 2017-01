De bric et de broc: ce documentaire qui prétend analyser les relations Poutine-Trump

Le 16 janvier, la chaîne de télévision britannique BBC One a diffusé un documentaire d'une trentaine de minutes intitulé « Trump: le candidat du Kremlin? » Le film a été réalisé par un homme qui aurait déjà rencontré en personne Vladimir Poutine et Donald Trump, selon l'annonce prometteuse du film du journaliste John Sweeney.

Il s'est avéré que M. Sweeney a bel et bien essayé d'interviewer une fois M. Trump, ce dernier étant toutefois parti au milieu de l'entrevue. Il a également demandé à M. Poutine s'il regrettait les meurtres des civils en Ukraine. La rencontre plutôt brève a eu lieu en 2014. Alors que Vladimir Poutine visitait Le Musée des mammouths à Iakoutsk, en Sibérie, M. Sweeney a posé sa « question épineuse ». M. Poutine a expliqué sa vision du conflit ukrainien et, sans attendre d'autres questions, lui a également tourné le dos.

« L'investigation » se targue en outre de quelques brèves interviews, y compris avec le biographe de M. Trump Michael Anthony, l'écrivaine Anne Applebaum, le personnage public Alexandre Douguine, l'ancien premier ministre russe Mikhaïl Kassianov, l'ex-conseiller politique de M. Trump Roger Stone, l'ancien employé de l'intelligence militaire américaine Malcolm Nance, et l'ancien chef de l'UK Independence Party Nigel Farage. On y trouve aussi le président du comité international du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Konstantin Kossatchev qui, rendu perplexe par la « profondeur » de la question de John Sweeney, a répondu en une phrase: « Non, la Russie n'a pas piraté le Parti démocrate américain. »

Une des questions clés du documentaire était: « Pourquoi M. Trump admire-t-il tant M. Poutine? ». Plutôt laconique, la réponse se résume à indiquer que les dirigeants de la droite sont favorables au président russe parce qu'ils admirent sa position de force.

Néanmoins, notre expert aguerri met en garde: dans le cas où les chemins de M. Trump et de M. Poutine viendraient à se séparer, M. Sweeney redoute « la perspective d'une nouvelle guerre froide, plus froide que jamais. »

Rappelons qu'en octobre dernier, le FBI, la CIA et la Direction du renseignement national américain (NSA) ont accusé la Russie d'avoir piraté des serveurs du Comité national du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle, sans en fournir de preuve. Les agences ont insisté sur le fait que les attaques visaient à favoriser Donald Trump face à la candidate démocrate, Hillary Clinton.

Le président russe Vladimir Poutine a toutefois nié toute implication de la Russie, qualifiant les accusations de Washington d'« hystérie électorale ».

De son côté, le Kremlin a répondu qu'il ne collectait pas de papiers compromettants sur les hommes politiques et travaillait pour assurer la paix et la sécurité commune.

