Lavrov dévoile comment les espions US «approchent» des diplomates russes

Ces dernières années, les services secrets américains essaient de plus en plus souvent de recruter des diplomates russes se trouvant aux Etats-Unis, a annoncé ce mardi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors de son grand oral annuel consacré au bilan de l'année 2016.

« En parlant de méthodes de recrutement, nous n'avons pas rendu publiques les statistiques complètes en la matière. Pourtant, au cours des dernières années, en particulier pendant le second mandat de l'administration de Barack Obama, ce genre d'activité hostile à l'encontre de nos diplomates s'est intensifiée », a déploré le ministre.

Sergueï Lavrov a évoqué des cas récents. Par exemple, en avril 2016, les services de renseignement américains ont sans pudeur essayé d'enrôler un employé haut placé au sein de l'ambassade de Russie à Washington.

« C'est sans précédent au niveau de la deuxième personne dans l'ambassade, du ministre-conseiller, on a essayé de le recruter en lui proposant de coopérer », a-t-il dévoilé.

Des Américains ont également mis dans la voiture d'un « diplomate russe de haut rang » 10 000 dollars accompagnés d'une proposition de collaboration. M. Lavrov a ajouté que l'argent avait été envoyé au service comptabilité et « sert désormais les intérêts de l'Etat russe. »

Hier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a elle aussi raconté comment les Américains ont tenté de recruter un diplomate russe chargé d'acheter un médicament pour l'ex-premier ministre russe Evgueni Primakov.

