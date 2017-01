La chaîne RT sera diffusée à l’Onu

La chaîne Russia Today sera diffusée via le réseau interne du siège de l’Onu à New York, lit-on dans un communiqué publiée par la chaîne mardi.

« A partir de janvier 2017, la chaîne RT sera diffusé sur le réseau d’information interne du siège de l’Organisation des Nations unies à New York. Le directeur général de RT, Alexeï Nikolov, et la secrétaire général adjointe de l’Onu, Cristina Gallah, participeront le 17 janvier, dans les murs de l’Onu, à la cérémonie solennelle de signature de l’accord sur la diffusion », apprend-on du communiqué.

Selon Cristina Gallah, les employés de l’organisation, les délégués et les hauts fonctionnaires invités pourront regarder les émissions de RT sur le réseau interne de l’Onu.

« La plupart des principales chaînes d’information sont déjà présentes à l’antenne du réseau et aujourd’hui nous saluons avec joie le nouveau membre de notre réseau », a-t-elle souligné.

« Nous sommes heureux que la voix de RT se fasse désormais entendre à l’échelle de l’Onu. En cette époque de changements politiques globaux, il est plus important que jamais de connaître divers points de vue sur les événements, de les comparer et d’en tirer des conclusions indépendamment », a déclaré de son côté M. Nikolov.

Selon la chaîne, après la cérémonie, le film de RT intitulé « Les enfants de la guerre » sera projeté pour les participants de l’événement. Le film est consacré à la réhabilitation des enfants-soldats utilisés par différents groupes en conflit en République centrafricaine.

En décembre 2016, ce film a obtenu le deuxième prix des Omni Awards, concours de design en matière de télévision et de web.

Le Parlement européen a adopté le 23 novembre une résolution prévoyant des mesures destinées à limiter l'activité des médias russes en Europe. Le document affirme que la Russie promeut une propagande hostile contre l'Union européenne et nomme les principaux médias qui menacent, selon le Parlement européen, l'UE et ses partenaires de l'Europe de l'Est.

Il s'agit de l'agence de presse Sputnik, de la chaîne de télévision RT, de la fondation « Le monde russe » et de l'agence fédérale russe « Rossotroudnitchestvo ».

