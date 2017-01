Pour 90% des Russes, l’armée est capable de parer à toute menace

Selon un sondage du centre d'étude de l'opinion publique VTsIOM publié mardi sur son site, plus de 90 % des Russes sont sûrs qu'en cas de menace, les forces armées russes pourront protéger la population.

« La quasi-totalité de la population fait confiance à la capacité défensive des forces armées : 92 % des habitants estiment qu'en cas de menace, l'armée pourra défendre la population. Seuls 5 % sont sceptiques à ce sujet », signale le communiqué.

© Sputnik. Igor Zarembo L’armée russe a poursuivi sa modernisation en 2016

Les Russes font état de l'efficacité des mesures prises ces derniers temps afin d'augmenter la capacité de combat de l'armée russe. 72 % des personnes interrogées reconnaissent les progrès réalisés depuis deux ou trois ans. Par contre, 15 % des sondés n'ont constaté aucun changement. La population salue le rôle de l'armée au sein de la société moderne. 70 % des sondés font état de son influence sur la vie des gens et 75 % signalent qu'elle produit un effet positif sur le développement économique.

« Il est évident que cette haute estime repose sur les informations positives de ces trois dernières années relatives aux exercices militaires de grande envergure, aux jeux militaires (Biathlon en char d'assaut et Aviadarts) ou à la dotation des troupes en nouveaux matériels. N'oublions pas la participation des "hommes polis" à la libération de la Crimée et le succès des forces aérospatiales russes dans le conflit en Syrie. Les efforts consentis par le ministre (de la Défense) Sergueï Choïgou afin de rétablir le prestige du corps des officiers et de l'armée en général ont joué un rôle immense », a indiqué Valeri Fedorov, directeur général du VTsIOM.

