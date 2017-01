Travestis, faux sourcils et perruques:le dur quotidien des diplomates-espions US en Russie

Moscou a déjoué un certain nombre de cas d'espionnage de la part d'Américains travaillant sous couverture diplomatique en Russie, a déclaré ce mardi Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors de sa grande conférence de presse annuelle à Moscou.

« Une fois, et cette histoire est assez connue, un diplomate déguisé, en perruque et avec de faux sourcils, a tenté de pénétrer dans le bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Il a refusé de présenter sa pièce d'identité à un agent de sécurité et l'a frappé », a rappelé M. Lavrov.

Cette histoire remonte à la nuit du 6 juin, quand un homme a essayé de se faufiler dans l'ambassade des États-Unis à Moscou. Au lieu de présenter sa pièce d'identité à l'agent de sécurité, il lui a mis un coup de coude au visage. L'inconnu en question était un employé de la CIA.

Sergueï Lavrov a évoqué un autre exemple similaire, lorsqu'un diplomate américain s'est déguisé en femme. « Tout cela a été noté », a ajouté le ministre.

M. Lavrov a également souligné que les diplomates américains avaient plusieurs fois participé à des rassemblements de l'opposition dirigés contre le gouvernement russe. Selon lui, ils apparaissent également régulièrement dans des régions sans lien avec leurs attributions, notamment en Tchétchénie et le long de la frontière avec le Donbass.

« Sans même parler du fait qu'outre l'espionnage, les diplomates de l'ambassade des États-Unis ont à plusieurs reprises été aperçus participant à des rassemblements antigouvernementaux de notre opposition, ils étaient aussi parfois déguisés », d'après M. Lavrov.

Le ministre a également noté que ces dernières années, les services secrets américains essaient de plus en plus souvent de recruter des diplomates russes se trouvant aux États-Unis. Il a ainsi cité quelques cas récents d'Américains essayant d'enrôler des diplomates russes en mission aux États-Unis.

