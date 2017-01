Theresa May: le succès de l'UE est dans l'intérêt du Royaume-Uni

Mardi à Londres, la première ministre britannique Theresa May tient un discours très attendu dans les autres capitales européennes sur les problèmes du Brexit. Lors de son intervention, Mme May a déclaré que le résultat des négociations du Brexit serait soumis au Parlement.

Selon la première ministre britannique, en votant en faveur de la sortie de l'Union européenne au référendum en juin 2016, la nation britannique ne voulait pas se couter du reste du monde.

« Le 23 juin nous n'avons pas décidé de nous couper du monde, bien au contraire », a-t-elle déclaré.

Theresa May a souhaité que le Royaume-Uni soit un pays global, et un grand pays commercial, qu'il garde de bonnes relations avec tant l'UE que le reste du monde, qu'il devienne « le meilleur ami et voisin de nos partenaires européens », tout en voyant plus loin que les frontières de l'Europe.

« Je veux que le Royaume-Uni sorte de cette période de changement plus fort, plus juste, plus uni et plus ouvert que jamais. »

Londres ne cherche pas à avoir un statut de membre associé de l'UE, a poursuivi la première ministre.

