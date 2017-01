Rapport bidon sur Trump: l’auteur est un «escroc en fuite», selon Lavrov

L’auteur du rapport publié sur le site Buzzfeed et contenant des informations déjà démenties par le renseignement US sur Donald Trump, Christopher Steele, ancien agent des services de renseignement du Royaume-Uni, a été qualifié d’« escroc en fuite du MI6 » par le chef de la diplomatie russe lors de son grand oral annuel.

Mardi 10 janvier, le portail Buzzfeed News a publié un rapport de 35 pages rédigé par un ancien agent du renseignement britannique. Selon ce document fallacieux, les Russes auraient en leur possession une vidéo datant de 2013 dans laquelle le président élu des États-Unis se serait livré à des frasques sexuelles avec des prostituées dans une chambre d'hôtel à Moscou. Le renseignement américain lui-même a reconnu le récent rapport comme étant un « faux ».

© AFP 2016 Thomas Samson Hackers russes? Quand les USA pirataient la présidentielle française...

D’autre part, le chef de la diplomatie russe a souligné qu’il ne comptait pas prouver l’injustice des accusations de cybercrimes visant la Russie, se fondant sur la présomption d'innocence.

Bien sûr, beaucoup de gens souhaiteraient « qu’on oublie au plus vite » les cas où la National Security Agency (NSA) « a piraté la visioconférence interne des Nations unies, écoutait directement (le président français François) Hollande, (la chancelière allemande Angela) Merkel et les haut placés de l'UE », a fait remarquer Sergueï Lavrov.

« Rappelez-vous et rappelez à vos lecteurs que ces épisodes, qui ont été divulgués et qui ont été prouvés par des faits, sont passés inaperçu par tous ceux qui crient maintenant sur tous les toits que la Russie représente une cybermenace en se fondant sur des mensonges et de manips », a déclaré Sergueï Lavrov aux journalistes présents.