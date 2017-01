Dissoudre l'Otan et s'allier avec la Russie: la chef de Die Linke avance une stratégie

Selon Donald Trump, « l'Otan a des problèmes » et est « obsolète parce qu'elle a été créé il y de nombreuses années », et la co-présidente du groupe Die Linke (« La Gauche ») au Bundestag, Sahra Wagenknecht, est du même avis.

« Il faut dissoudre l'Otan et la remplacer par un système de sécurité commun, dont la Russie fera aussi partie », a affirmé Mme Wagenknecht à Funke Mediengruppe, un groupe médiatique allemand.

De même, les remarques de M. Trump « dénoncent impitoyablement les erreurs et les échecs du gouvernement fédéral allemand », a ajouté la députée.

Plus tôt dans la semaine, le président élu américain Donald Trump a estimé dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times que l'Alliance atlantique n'était plus en phase avec les défis de l'époque et avait besoin d'être repensée. Selon lui, les problèmes existant au sein de l'Otan montrent que l'Alliance est obsolète. Sa position est aussi partagée par Moscou qui a qualifié l'organisation de vestige

Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, pour sa part, ne partage pas l'opinion de Donald Trump et a déclaré que les propos du président élu américain avaient provoqué une grande préoccupation à Bruxelles.

