Moscou exhorte l'Onu à réagir aux mensonges des Casques blancs syriens

© Sputnik. Maxim Blinov Lavrov dévoile comment les espions US «approchent» des diplomates russes

La Russie a envoyé une demande officielle à l'attention du secrétariat de l'Onu au sujet de fausses photos et vidéos montrant la situation humanitaire à Alep-Est diffusées par l'organisation humanitaire syrienne des Casques blancs, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une grande conférence de presse.

« Nous nous sommes adressés au secrétariat de l'Onu et à d'autres organismes internationaux au sujet des mensonges des Casques blancs. Ces mensonges ont été utilisés pour diaboliser le président syrien Bachar el-Assad et ceux qui l'aident à lutter contre le terrorisme », a déclaré le ministre.

M. Lavrov a également décrit comment de fausses informations apparaissent dans les médias.

© Sputnik. Grigory Sysoev La conférence de presse du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov (vidéo)

« De fausses informations sont toujours publiées. Cela se fait facilement. D'abord, un officiel fournit une fausse information aux médias, puis ces informations sont promues par ces médias et ensuite des officiels les commentent comme un fait établi. Il y a de nombreux exemples de cette stratégie », a déclaré le ministre.

Selon Sergueï Lavrov, cela concerne les Casques blancs qui ont été glorifiés par la BBC.

« Puis on a vu des vidéos montrant comment les Casques blancs dépeignaient toutes les horreurs qu'ils envoyaient ensuite aux médias », a ajouté le ministre.

De plus, il a précisé que des déclarations diabolisant Bachar el-Assad et la Russie ont été également « faites par les Occidentaux au sein du Conseil de sécurité de l'Onu ».

Les Casques blancs, cette soi-disant organisation de défense des droits de l'homme, ont été maintes fois accusés de mener un sale jeu en Syrie. Parmi les griefs retenus contre eux figurent une propagande anti-gouvernementale visant le régime de Bachar el-Assad, des tentatives pour encourager une intervention étrangère dans le pays, ainsi que des « preuves » fabriquées dénonçant les « bavures » commises lors de la campagne russe en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».