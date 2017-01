L'Iran refusera de «renégocier» l'accord nucléaire si Trump le demande

« L'accord nucléaire est terminé, il a été approuvé au Conseil de sécurité de l'ONU et est devenu un document international. C'est un accord multilatéral et cela n'a pas de sens de vouloir le renégocier », a déclaré M. Rohani en réponse à une question sur une éventuelle demande de M. Trump en ce sens.

