Le Kremlin au conseiller de Trump: «Non, les Russes ne mangent pas de neige»

Répondant aux déclarations du conseiller de Donald Trump, Anthony Scaramucci, sur l'influence des sanctions, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a tenu à préciser que « les Russes préfèrent les délicatesses produites en Russie et ne mangent pas de neige ».

« Le fait est que les sanctions ont un effet contraire pour le pays soumis à des sanctions, ainsi que pour celui qui les impose. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. En ce qui concerne de telles métaphores (faites par le conseiller américain), on pourrait abonder dans ce sens. Cependant, je préciserais que les Russes préfèrent manger non pas de la neige, mais des délicatesses produites en Russie, dont le nombre augmente toujours grâce aux sanctions », a indiqué le porte-parole.

Rappelons que le régime des sanctions antirusses puise ses racines dans le rattachement de la Crimée et de Sébastopol à la Russie, suite à un referendum qui s'est tenu en mars 2014, ou plus de 90 % du peuple ont voté pour le rattachement à la Russie.

© REUTERS/ Shannon Stapleton Trump énonce une condition pour la levée des sanctions antirusses

La Russie a riposté, en frappant d'embargo en août 2014 plusieurs denrées alimentaires, notamment les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes en provenance de l'UE, du Canada, d'Australie et de Norvège.

La semaine dernière le président sortant américain Barack Obama a prolongé les sanctions contre la Russie jusqu'en mars 2018.

