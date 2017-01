Bête noire d’Ankara, le président du Parlement européen quitte son poste

Martin Schulz restera longtemps dans la mémoire des Turcs, qui n'oublieront pas sa rhétorique antiturque, ses critiques virulentes à l'égard des autorités turques et ses menaces de frapper leur pays de sanctions économiques.

© REUTERS/ Eric Vidal Le président du Parlement européen Martin Schulz quitte son poste

L'attitude des Turcs à l'égard de M. Schulz est évoquée pour Sputnik par Oktay Aksoy, directeur des programmes internationaux de l'Institut de politique extérieure d'Ankara et ancien ambassadeur de Turquie en Finlande, en Suède et en Jordanie.

« Nos dirigeants l'ont déclaré à maintes reprises. Les relations entre la Turquie et le Parlement européen revêtent traditionnellement un caractère tendu et compliqué. Rien n'annonce un changement en mieux. Le Parlement européen fait montre d'un état d'esprit antiturc », signale le diplomate.

Il reconnaît qu'il ne fallait pas s'attendre à un comportement différent de la part de M. Schulz. Mais on pouvait espérer que la personne représentant le parlement d'une organisation internationale à laquelle la Turquie voulait adhérer pourrait opter pour une position plus constructive. Loin de là.

« Les Turcs se rappelleront de la rhétorique antiturque de Martin Schulz et ses menaces de frapper la Turquie de sanctions économiques. Il a laissé une mauvaise trace dans leur mémoire. Nous espérons qu'il changera d'attitude envers la Turquie au cours de sa future carrière politique », a conclu Oktay Aksoy.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »