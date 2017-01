Les sous-marins russes, nouvelle menace inventée par les médias portugais

Citant des sources militaires, les médias portugais ont signalé la « présence dangereuse accrue des sous-marins russes » dans l'Atlantique Nord. Il s'agit d’une menace imaginaire, estime le journaliste brésilien Nelson Francisco During, rédacteur en chef du portail Defesa.net et spécialisé dans les questions de défense.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense La Royal Navy escortera l’Amiral Kouznetsov

Selon lui, ces derniers temps, l’activité de la marine russe dans cette région est liée aux déplacements des navires qui se dirigent vers la Méditerranée ou regagnent leurs bases dans le Nord.

D’habitude, ces navires sont accompagnés de sous-marins, note le journaliste, ajoutant qu’il n’y a aucune information confirmant que des sous-marins russes se déplacent indépendemment dans la région.

D'après Nelson Francisco During, le nouveau commandant en chef des forces navales portugaises Henrique Gouveia e Melo, lors de ses premiers discours dans ses fonctions, a bien évoqué le sujet de la présence des sous-marins étrangers mais n’a pas ouvertement mentionné des « sous-marins russes ».

Dans ce contexte, Henrique Gouveia e Melo a également abordé d’autres menaces, comme la protection des frontières et l’afflux de migrants nord-africains en Europe, explique l’expert.

Historiquement, dans le cadre de l’Otan, le Portugal a joué un rôle important dans la lutte contre les sous-marins étrangers près de la côte de la péninsule ibérique, du détroit de Gibraltar et des Açores.

Une question s’impose d’elle-même : les forces navales portugaises, traditionnellement présentes dans l’Atlantique Nord, loin de leurs propres frontières mais à proximité des frontières russes, ne présentent-elles pas une menace pour la flotte de la Fédération de Russie ?

