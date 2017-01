Un gigantesque manège de glace créé à Helsinki (vidéo)

Janne Kapylehto, créateur de ce manège insolite, spécialiste en énergie et auteur de plusieurs publications scientifiques, a créé le premier carrousel de glace près de sa maison de campagne.

Cette construction située à proximité de sa datcha, pour la laquelle il a utilisé une tronçonneuse, une hache et un moteur de bateau, a suscité un énorme intérêt et lui a donné une idée: répéter cette expérience dans la capitale finlandaise, Helsinki.

Le manège qui est apparu sur l’île de Kuusiluoto, dans l’est de la capitale, est quatre fois plus grand et constitue une version plus écologique car il est alimenté à l’énergie solaire. Il fait 36 mètres diamètre pour un poids de 200 tonnes.

En outre, un sauna a été installé sur cette énorme construction.

