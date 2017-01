Cazeneuve répond à Trump: «il faut une Défense européenne indépendante»

L'Otan obsolète « a des problèmes », « une chose géniale » le Brexit : à l'approche de son investiture, les propos de Donald Trump font parler. Le premier ministre français Bernard Cazeneuve n'est pas non plus resté passif et a avancé une alternative à l'Alliance atlantique, incapable de relever les défis d'aujourd'hui, selon Trump.

Concrètement, M. Cazeneuve a exhorté à créer une Défense européenne indépendante.

« Il faut une Défense européenne, avec des moyens européens, avec des investissements européens, avec une capacité de projection européenne qui rendra l'Union européenne, les peuples et les nations qui la composent, indépendante », a-t-il déclaré lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

« Parce que c'est dans l'indépendance à l'égard des puissances que l'Europe peut affirmer ses principes, ses valeurs, son identité », a poursuivi le chef du gouvernement, cité par Reuters.

Le président de la République François Hollande a répliqué de son côté aux critiques de Donald Trump, en déclarant que l'Union n'avait pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle avait à faire.

Selon lui, « l'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et ses valeurs. »

Plus tôt dans la semaine, le président élu américain Donald Trump avait estimé dans une interview accordée aux quotidiens allemand Bild et britannique The Times que l'Alliance atlantique n'était plus en phase avec les défis de l'époque et avait besoin d'être repensée. Selon lui, les problèmes existant au sein de l'Otan montrent que l'Alliance est obsolète.

Tandis que la Russie a soutenu la position de M. Trump et a qualifié l'Otan de vestige, plusieurs hauts responsables européens se sont prononcés catégoriquement contre une telle vision.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier n'a pas partagé l'opinion de Donald Trump et a déclaré que les propos du président élu américain avaient provoqué une grande préoccupation à Bruxelles.

L'Europe a son destin en main, a riposté la chancelière allemande Angela Merkel au président élu américain, qui a notamment prédit que des pays européens suivraient l'exemple du Brexit.

La leader du parti allemand Die Linke, Sahra Wagenknecht, a pour sa part proposé de dissoudre l'Otan et de la remplacer par un système de sécurité commun, dont la Russie ferait aussi partie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».