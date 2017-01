Plus de 100 morts dans une frappe contre un camp de réfugiés au Nigéria

Le nombre exact des tués est encore à préciser. Selon Associated Press, le nombre de victimes a atteint plus de 100 personnes.

Abba Abiso, un habitant, a affirmé à l'AFP qu'« au moins 25 personnes avaient été tuées et beaucoup plus blessées » dans ce bombardement qui a eu lieu à 09h00 heure locale à Rann (État de Borno). « Les équipes de MSF ont vu 120 blessés et 50 morts », a pour sa part déclaré l'organisation humanitaire.

« Parmi les victimes des frappes aériennes d'aujourd'hui à Rann, six membres de la Croix-Rouge nigériane ont été tués et 13 blessés », a déclaré à l'AFP un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans un SMS.

Un officier supérieur nigérian a confirmé sous couvert d'anonymat ce bombardement: « il y a eu un malheur aujourd'hui à Rann, un avion de chasse a frappé la mauvaise cible ».

« Nous avons reçu des informations faisant état de regroupements de terroristes de Boko Haram quelque part dans la région de Kala-Balge », a expliqué de son côté le major général Lucky Irabor, lors d'un point presse à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno.

« Nous avons obtenu les coordonnées et j'ai ordonné à l'aviation d'intervenir pour résoudre le problème. La frappe a été menée, mais malheureusement il s'est avéré que des habitants ont été touchés », a-t-il ajouté.

Le major général n'était pas en mesure de fournir un bilan précis, affirmant que des civils avaient été tués et d'autres blessés.

Des employés locaux de MSF et du CICR, et deux soldats ont également été blessés, a-t-il ajouté.

Des dizaines de milliers de personnes ont toujours besoin de nourriture, eau et soins médicaux à Maiduguri #Nigeria https://t.co/IQaUUmkKbj pic.twitter.com/n7EVoKl2Bl — MSF France (@MSF_france) 6 января 2017 г.

​MSF et le CICR prennent en charge les distributions alimentaires dans les camps de déplacés de Rann. Ces déplacés se sont réfugiés dans ces camps après avoir fui les violences perpétrées par le groupe djihadiste Boko Haram.

