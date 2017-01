Téhéran contre la présence des USA aux négociations syriennes à Astana

Les négociations prévues pour le 23 janvier à Astana ont pour objectif principal de trouver un terrain d'entente sur l'après-conflit en Syrie en totale coordination avec les efforts des Nations unies. Pourtant M. Zarif, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, s'est opposé à la présence américaine à la table des négociations à Astana.

« Nous sommes contre la présence des États-Unis. Nous ne les avons pas invités et nous sommes contre », a déclaré M. Zarif.

Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait affirmé qu'il serait correct d'inviter des représentants de la nouvelle administration américaine et de l'Onu à la rencontre sur la Syrie qui se tiendra dans la capitale du Kazakhstan, Astana, le 23 janvier 2017. Selon M. Lavrov, un souffle nouveau doit être insufflé aux mécanismes de règlement de la crise syrienne.

Pour rappel, le président américain Donald Trump a déclaré vouloir revoir l'accord sur le nucléaire iranien conclu sous l'administration Obama ce qui pourrait rajouter de la tension dans les relations irano-américaines.

