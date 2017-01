Le Haut-Karabagh en route vers un régime présidentiel

Le parlement de cette république autoproclamée a donné son accord pour présenter au référendum le projet de nouvelle Constitution du pays.

Ainsi, la transition d'un régime semi-présidentiel à purement présidentiel est déjà en route.

© Photo fournie par l’auteur Le Haut-Karabagh – un grain de sable dans les rouages géopolitiques

Le président de la la Commission de révision constitutionnelle Ashot Ghulian annonce que les propositions des députés ainsi que des factions avaient été soigneusement analysées.

Selon M. Ghulian, parler ici de l'opposition entre forces politiques et certains députés serait déplacé. Tout le monde est interessé par une meilleure Constitition dans le pays.

Le porte-parole du parlement fait remarquer que le Haut-Karabagh possède déjà certaines traditions dans ce domaine et cette maturité doit ressortir lors de l'adoption de cette nouvelle Constitution en 2017.

