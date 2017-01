Les USA sanctionnent le président de la République serbe de Bosnie

Les États-Unis ont ajouté dans leur liste des personnalités politiques sanctionnées le dirigeant de la République serbe de Bosnie Milorad Dodik, a déclaré le 17 janvier le département américain du Trésor.

M. Dodik est connu pour sa position rigide envers l'Otan ainsi que pour ses relations tendues avec le Haut Représentant international en Bosnie-Herzégovine, Valentin Inzko.

© REUTERS/ Carlos Barria Pourquoi les sanctions antirusses sont un cadeau pour Trump

Récemment, M. Dodik a obtenu un refus de visa américain où il avait l'intention de se rendre pour assister à l'investiture du président américain élu M. Donald Trump.

Rappelons que la République serbe de Bosnie a fêté le 21 novembre 2016 le 21e anniversaire de l'accord de Dayton qui avait mis fin à la guerre civile entre les Croates, les Serbes et les musulmans entre 1992 et 1995.

Selon différentes évaluations, plus de 100 000 personnes sont mortes lors de ce conflit.

L'accord a déterminé la composition du pays.

