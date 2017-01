Le chef du Pentagone exclut la coopération avec la Russie en Syrie

À deux jours de son départ du poste de chef du Pentagone, Ashton Carter a déclaré à l'agence Bloomberg que les possibilités de coopérer avec la Russie s'étaient réduites au fil des ans.

« Je vois des domaines où nous pouvons coopérer, mais ils deviennent plus étroits avec le temps… Le terrain d'entente s'est réduit progressivement au cours de ces 10 dernières années », a-t-il indiqué.

Le chef du Pentagone a exprimé l'opinion que la coopération avec la Russie « restait possible » sur plusieurs problèmes internationaux, notamment sur le dossier iranien et le problème nucléaire de la Corée du Nord.

© AP Photo/ Alex Brandon Le chef du Pentagone nie tout rôle de la Russie dans la lutte anti-EI

Il a cependant déclaré que la lutte contre le groupe terroriste État islamique en Syrie n'était « décidément pas » une zone pour travailler ensemble, étant donné la différence des intérêts poursuivis par Moscou et Washington dans ce pays.

Le 20 janvier, Ashton Carter cèdera le poste de secrétaire à la Défense à son successeur James Mattis, général à la retraite dont la candidature a été proposée par le président élu américain Donald Trump.

À l'opposé de l'administration américaine sortante, le président élu Donald Trump considère la lutte contre le terrorisme comme une priorité de sa politique extérieure.

Lors de sa conférence de presse de mardi 17 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a salué cette volonté « qui manquait jusqu'à présent à nos partenaires américains ».



