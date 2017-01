Quand un faucon US reconnaît que Moscou est l’acteur principal au Proche-Orient

Le président russe a obtenu pour la Russie le statut de principal acteur au Proche-Orient, a déclaré à la chaîne MSNBC le sénateur républicain John McCain.

Selon le politicien, connu pour sa position critique vis-à-vis de la Russie et de Donald Trump, Vladimir Poutine est arrivé à cette fin « de façon intelligente, malgré les mauvaises cartes qu’il avait entre les mains ».

Dans le contexte de la politique extérieure russe, les États-Unis ne peuvent que se contenter de recevoir une « invitation » aux négociations sur le règlement syrien qui se dérouleront à Astana le 23 janvier.

« Il n’y a rien de plus éloquent que le fait que les Russes, les Iraniens et les Turcs invitent les États-Unis à participer à la conférence de règlement syrien. Les États-Unis ne dirigent pas l’événement, les États-Unis n’en font même pas partie, ils ont été simplement invités. Regardez où nous en sommes! », a souligné M. McCain.

© AP Photo/ Petr David Josek Téhéran contre la présence des USA aux négociations syriennes à Astana

John McCain est connu pour ses positions antirusses manifestes. Il a été l’un des initiateurs des nouvelles sanctions contre la Russie, en réaction à la prétendue implication de Moscou dans les cyberattaques contre les institutions américaines. Néanmoins, malgré les nouvelles sanctions, les républicains n’ont fourni aucune preuve tangible de la culpabilité de la Russie.

Moscou a à plusieurs reprises tenté de coopérer avec Washington dans le règlement syrien. Cependant, toutes ces tentatives ont échoué, les accords de cessez-le-feu conclus ayant été violés par les États-Unis. En outre, tout en portant des accusations infondées contre Moscou d’avoir bombardé la population civile en Syrie, notamment à Alep, Washington a lui-même à maintes reprises mené des frappes causant des pertes parmi les civils et l’armée gouvernementale syrienne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».