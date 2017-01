Trump explique pourquoi il se sert de Twitter

© REUTERS/ Kirsty Wigglesworth Kerry fustige Trump pour son recours à Twitter

Des dires mêmes du président élu des États-Unis Donald Trump, il n’aime pas publier des messages sur son compte Twitter, mais c’est là son seul moyen de se protéger contre les médias malhonnêtes.

« Je n’aime pas tweeter. Il y a d’autres choses que je peux faire. Mais je suis confronté à des médias très malhonnêtes. Et c’est le seul moyen de les contrer », a-t-il indiqué dans une interview à Fox News.

« Lorsque les gens me présentent sous un faux jour, j’ai au moins la possibilité de dire que ce n’est pas vrai. Si la presse était honnête — mais elle ne l’est pas — je n’aurais pas à recourir à Twitter, ça ne serait pas nécessaire », a ajouté le milliardaire.

Il a indiqué qu’à l’heure actuelle il avait plus de 50 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, y compris Facebook et Instagram.

Les Américains veulent que Trump supprime son compte Twitter

Le compte Twitter de l’homme politique compte 20 millions d’abonnés.

Auparavant, la presse américaine a accusé Donald Trump d’avoir trop souvent recours à Twitter. En outre, certains médias mainstream ont publié un document contenant des données non confirmées concernant le président élu et qui pourraient porter atteinte à sa réputation.

En réponse, M. Trump a vertement critiqué les médias en question en leur recommandant de présenter des excuses pour ces publications.

