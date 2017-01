Turquie: le parquet délivre 243 nouveaux mandats d’arrêt

L'agence Anadolu a annoncé mercredi, se référant à une source dans les organes sécuritaires, que le parquet d'Istanbul avait émis 243 nouveaux mandats d'arrêt contre des militaires turcs dans le cadre des purges massives qui font suite à la tentative de putsch de juillet 2016.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis Putsch en Turquie: 12000 policiers mis à pied

L'agence communique que les arrestations des militaires se produisent dans 54 provinces turques. Selon le parquet, les militaires ont utilisé la messagerie Bylock, utilisée également par les partisans de Gülen pour échanger des messages cryptés.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de militaires a entrepris une tentative de coup d'État en Turquie. Le putsch, qui a fait 240 morts et plus de 2 000 blessés, a frappé principalement Ankara et Istanbul, mais a été réprimé. Le prédicateur Fethulllah Gülen, accusé par les autorités turques d'avoir organisé le coup d'État, dément fermement ces accusations.

© REUTERS/ Charles Mostoller Turquie: vaste coup de filet contre les proches de Gulen

Au lendemain de la tentative de coup d'État échouée, les autorités ont lancé une purge inédite afin de débarrasser l'appareil d'État de toute influence des partisans de Gülen.

Dans le cadre de cette purge, environ 40 000 personnes ont été mises en examen pour appartenance à l'organisation de Fethullah Gülen, quelque 100 000 fonctionnaires publics ont été limogés.

