La CIA met en ligne 13 millions de pages d'archives

La CIA a publié une partie de ses archives couvrant la période de 1947 à 1990. Plus de 13 millions de pages ont été déclassifiées, relate la chaîne américaine CNN.

La plupart des documents sont accessibles via le site officiel de la CIA. Ils portent sur l'activité de l'agence pendant la guerre froide ainsi que les guerres de Corée et du Vietnam. De plus, les archives contiennent des documents relatifs aux programmes d'analyse d'OVNI, de perception extrasensorielle et de paranormal.

Auparavant, l'accès à ces documents était limité à leur version physique, ils n'étaient accessibles que dans le bâtiment des Archives nationales des États-Unis (NARA). « L'accès à ce document n'est plus géographiquement limité », a confirmé Joseph Lambert, chef du département de la CIA de gestion de l'information. La CIA envisageait de mettre en ligne ces archives d'ici fin 2017, mais grâce à de nouvelles technologies elle a réussi à déclassifier les documents plus tôt.

Selon le porte-parole de la CIA Heather Fritz Horniak, les archives sont accessibles sans exception.

« Il s'agit d'une histoire complète, elle comprend tant le bon que le mauvais », a déclaré M. Horniak.

Pourtant, il a précisé que la CIA a apporté quelques corrections afin de protéger ses sources d'information. Les méthodes de recueil de l'information de la CIA n'ont pas été déclassifiées.

